Glasrecycling blieb auch in der Krise in Österreich stabil

Wien – Ein neuerliches Plus wurde beim Glasrecycling-Sammelergebnis 2020 erzielt, gab die Altstoff Recycling Austria AG (ARA) bekannt. Im ersten Halbjahr 2020 hatte es ein Plus von drei Prozent im Vergleich zu 2019 gegeben. Die Kreislaufwirtschaft habe sich neben Digitalisierung und Erneuerbaren Energien zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in der EU entwickelt. Allerdings kommen mittlerweile bereits rund 17 Prozent der Patentanmeldungen für Abfalltechnik aus China, das nach Japan und den Vereinigten Staaten bereits an dritter Stelle der weltweit angemeldeten Patente im Bereich Abfalltechnik liegt. Das österreichische Glasrecyclingsystem gelte weltweit als „best practice“, erklärt ARA-Geschäftsführer Harald Hauke.