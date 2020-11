Diego Maradona 60-jährig an Herzinfarkt gestorben

Das argentinische Fußball-Idol Diego Maradona ist tot. Der 60-Jährige verstarb am Mittwoch an einem Herzinfarkt. Maradona war Anfang November wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn notoperiert worden. Anschließend musste der Weltmeister von 1986 aber länger als geplant im Krankenhaus bleiben, weil er unter Alkohol-Entzugserscheinungen litt. Daher wurde er nach der Entlassung in eine Spezialklinik überstellt, wo er wegen seiner Alkoholabhängigkeit behandelt werden sollte.