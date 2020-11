Bund lieferte offenbar schadhafte Masken an Länder

Das Gesundheitsministerium dürfte mangelhafte CPA-Masken an die Bundesländer vergeben haben. Bekannt wurde der Mangel, nachdem ein Pflegeheim in Kärnten eine Maske beanstandet hatte und bei einer neuerlichen Testung festgestellt worden war, dass bei Schutzprodukten einer Chargennummer der Durchlass größer als erlaubt war. Die Masken - insgesamt waren es zehn Millionen Stück - waren im Sommer vom Roten Kreuz im Auftrag des Wirtschaftsministeriums bestellt worden.

In Oberösterreich dürften die Masken an rund 400 Einrichtungen von 90 Trägern verteilt worden sein. Ob es Cluster gibt, die möglicherweise damit in Zusammenhang stehen, könne man noch nicht seriös beurteilen, teilte der Krisenstab des Landes am Mittwoch mit. Auch Wien lässt eine bestimmte Charge von Schutzmasken auf eventuell fehlerhafte Exemplare prüfen. Probleme mit den Masken gibt es auch in Salzburg und Tirol.