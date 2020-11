USA verlangen Visa-Pfand von Bürgern von Entwicklungsländern

Die US-Regierung verschärft in den letzten Amtswochen des abgewählten Präsidenten Donald Trump die Visa-Regeln für Reisende aus zahlreichen Entwicklungsländern. Im Zuge eines Pilotprojekts sollen Bewohner von 23 Staaten eine Sicherheit von bis zu 15.000 Dollar für ein Visum für Geschäfts- oder Privatreisen hinterlegen, wie das US-Außenministerium anordnete. Die Maßnahme tritt am 24. Dezember in Kraft und soll zunächst für sechs Monate gelten.