SPÖ-Pensionisten warnen vor „Wegsperren“ der Großeltern

Die SPÖ-Pensionisten kritisieren die überarbeitete Verordnung zu den Ausgangsregeln von Gesundheitsminister Rudolf Anschober scharf. Diese sei „nicht durchdacht und nicht nachvollziehbar“, so der Präsident des Pensionistenverbandes, Peter Kostelka, am Donnerstag. Denn diese würde ein „defacto Besuchsverbot von Großeltern/Enkelkindern“ bedeuten. „Oma und Opa dürfen nicht weggesperrt werden!“ Er betonte aber, dass der gesundheitliche Schutz an vorderster Stelle steht.

In der ab Freitag geltenden Version der Verordnung, die am Mittwoch im Hauptausschuss des Nationalrats von Grünen und ÖVP beschlossen wurde, wird das festgeschrieben, was bisher nur mündlich bzw. in der „rechtlichen Begründung“ kommuniziert wurde. Die als Ausgangsgrund definierten Kontakte mit „engsten Angehörigen“ werden enger gezogen: Darunter sind nur „Eltern, Kinder und Geschwister“ zu verstehen.