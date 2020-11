Innsbruck – Via Tageszeitungen wendet sich die Österreichische Ärztekammer in groß geschalteten Inseraten an den Bundeskanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister, an die Parlamentsklubs und Landeshauptleute. Grund dafür ist die geplante Ärztegesetz-Novelle, die die Verantwortung der ärztlichen Ausbildung weg von der Österreichischen Ärztekammer hin auf die Bundesländer bzw. Bezirkshauptmannschaften/Magistrate verschieben soll.