Vorverkauf für die nächste „Theater im Park“-Saison startet

Das aus den Corona-bedingten Theaterschließungen hervorgegangene „Theater im Park“ geht in die zweite Saison. Um „ein bisserl Freude und Zuversicht in die Welt zu bringen“, startet nun bereits der Vorverkauf für die am 1. Mai startende Spielsaison. „Wir pfeifen auf den Winter und freuen uns auf den Sommer!“, heißt es seitens der Organisatoren Michael Niavarani und Georg Hoanzl. Gestartet wird mit einem „Sommer Special“ von Niavarani und Viktor Gernot.