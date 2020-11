Asylwerber drehten in NÖ gestelltes Hinrichtungsvideo

Sechs jugendliche afghanische Asylwerber haben am Tag nach dem Anschlag in Wien im Schlosspark Pottendorf (Bezirk Baden) ein gestelltes Hinrichtungsvideo produziert und onlinegestellt. Bürgermeister Thomas Sabbata-Valteiner (SPÖ) beobachtete die Dreharbeiten am 3. November und erstattete Anzeige, berichtete die Tageszeitung „Heute“ am Donnerstag. Nach Angaben der Polizei wurden bei der „spielerisch nachgestellten Szene“ keine Waffen verwendet.

Die Teenager erklärten laut „Heute“, dass derartige Clips in ihrer Kultur „völlig normal“ seien und es sich um einen Scherz gehandelt hätte. FPÖ-Obmann Norbert Hofer ortete eine Verhöhnung der Opfer des Anschlags von Wien und forderte, die beteiligten Personen sowie ihre Eltern auszuweisen: „Diese Kultur, von der die Jugendlichen sprechen, hat in unserem Land nichts verloren.“ Wer so etwas lustig finde und „derartige Situationen als Video in sozialen Netzwerken teilt, hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.“