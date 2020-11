Wien-Anschlag - Täter suchte womöglich Opfer in Kirchen

Der Attentäter, der beim Anschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November vier Passanten getötet hat, hat womöglich gezielt nach Opfern in Kirchen gesucht, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Das hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag unter Verweis auf entsprechende Ermittlungserkenntnisse am Minoritenplatz bekanntgegeben. Nehammer kündigte eine verstärkte Überwachung von Kirchen und Stätten der Religionsausübung an.