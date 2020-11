BBT-Zulaufstrecke: Lob und Tadel für digitale UVP

Langkampfen, Angath – Es war ein echtes Novum. Von Montag bis Mittwoch fand die Umweltverträglichkeitsprüfung für den Abschnitt Radfeld bis Schaftenau der Bahnzulaufstrecke zum Brennerbasistunnel statt. Aber nur digital vor dem PC. Eine eigentlich vorgesehene öffentliche Verhandlung war aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Bereits im Vorfeld hatte es Proteste der Gemeinden Angerberg, Angath und Langkampfen gegeben. Sie verlangten eine Verschiebung. So wie auch die Bürgerinitiativen „BI Schöfftal“ in Angath/Angerberg und die „BI Langkampfen“ auf eine Vertagung gedrängt haben, damit mehr Öffentlichkeit möglich ist.

Zufrieden, zumindest über den Ablauf, zeigt sich Hans Stürner von der BI in Angerberg. Der Gruppe um Stürner geht es darum, die Auswirkungen des Baus des Angerbergtunnels, wie Lkw-Verkehr und die Aufschüttung des Schöfftals in Angerberg, gering zu halten bzw. zu verhindern. Auf alle Fälle ortete Stürner auch Bereitschaft der ÖBB, das aus dem Tunnelbau gewonnene Material für den Hochwasserschutz im Unterland zur verwenden. „Uns geht es darum, damit etwas Sinnvolles zu machen, nicht damit Natur zu zerstören und das Schöfftal aufzuschütten“, erklärt der BI-Sprecher. Zusätzlicher Vorschlag: Das Material könnte auch im Steinbruch am Eiberg in Schwoich landen. Die BI hat sich jetzt mit einer Petition an den Landtag gewandt.