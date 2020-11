Neustift i. St. – Genau 28.338 Personen waren Ende Oktober in Tirol laut AMS arbeitslos gemeldet. Die Novemberzahlen dürften noch um einiges schlechter ausfallen, gesellt sich doch heuer der Lockdown zur alljährlichen saisonalen Gastro-Auszeit hinzu. Also ein idealer Zeitpunkt, um Mitarbeiter zu finden, dachte sich zumindest Josef Hofer, Geschäftsführer der Elferlifte in Neustift im Stubaital. Er suchte nach Hilfskräften für die Winterzeit, vor allem Bügelgeber waren gefragt, verfügen die Elferlifte doch noch über die aussterbende Spezies „Schlepplift“. Hofer nutzte übliche wie unübliche Werbeschienen und fragte beim AMS an, musste aber bald feststellen, dass es nicht möglich war, die benötigten elf Leute zu finden.