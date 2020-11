Bahnstrecke im Drautal ist bald fertig saniert

Der neue Bahnhof in Abfaltersbach liegt in der Nähe des Dorfzentrums und ist Teil des Sanierungspakets für die Drautalstrecke.

Nun ist auch die Gemeinde Abfaltersbach gut ausgestattet. „Die neue Haltestelle in Abfaltersbach ist nach rund sieben Monaten Bauzeit fertig gestellt“, so ÖBB-Sprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. „Sie befindet sich direkt im Ortskern an der B100 und verbessert damit die Erreichbarkeit der Züge für die Fahrgäste deutlich. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2020 geht die neue Haltestelle in Betrieb.“ Bis dahin hält der Zug noch wie gewohnt am alten Abfaltersbacher Bahnhof, der rund einen Kilometer entfernt liegt.