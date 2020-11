Für die Sanierung des Bayreuther Festspielhauses wird der Bund weitere 84,7 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, wie der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages am Donnerstag beschlossen hat. In den kommenden Jahren stehen umfangreiche Renovierungsarbeiten in dem Haus auf dem Bayreuther Grünen Hügel an, wo traditionell die Richard-Wagner-Festspiele stattfinden.