ÖBAG-Aufsichtsrätin rechtfertigt in U-Ausschuss Bestellung

Zum anderen saß sie „auch auf der Frauenkarte“, wie Höllinger in ihrem Eingangsstatement formulierte. Daher habe sie es nicht weiter verwunderlich gefunden, dass der damalige Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) an sie herangetreten sei. Dieser habe sie im Jänner angerufen, ob sie Interesse hätte. Nach einer kurzen Bedenkzeit habe sie zugesagt. Mit Löger habe keinerlei Bekanntschaft bestanden. Auch ihre Parteizugehörigkeit sei damals „in keiner Weise“ Thema gewesen, noch habe sie „irgendjemand“ danach befragt. Höllinger zog auf einem ÖVP-Ticket in das Gremium ein und wurde in der konstituierenden Sitzung am 15. Februar 2019 zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gewählt. Davor sei sie jedenfalls von niemandem gefragt worden, ob sie Aufsichtsrätin der ÖBAG werden wolle.