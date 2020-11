362.050 Menschen in Südtirol getestet, ein Prozent positiv

In Südtirol steht nunmehr das endgültige Ergebnis der Corona-Massentestung fest: 362.050 Menschen nahmen an der Aktion „Südtirol testet“ teil. 3.619 Testergebnisse fielen positiv aus - dies entsprach einem Prozent, teilte die Landesregierung am Donnerstag mit. Die Testungen in großem Ausmaß hatten in der autonomen Provinz am vergangenen Freitag begonnen. Die Zahl der Teilnehmenden viel überraschend hoch aus.