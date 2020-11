Kirchen und Synagogen werden verstärkt überwacht

Der Attentäter, der beim Terror-Anschlag in der Wiener Innenstadt am 2. November vier Passanten getötet hat, dürfte gezielt auf weitere Opfer in Kirchen aus gewesen sein, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Das hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag unter Verweis auf entsprechende Erkenntnisse der 60-köpfigen Ermittlungsgruppe „2. November“ durchblicken lassen. Er ordnete die verstärkte Bewachung von Kirchen und Synagogen in sämtlichen Bundesländern an.