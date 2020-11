Tödlicher Terrassensturz: Wiener Rechtsanwalt freigesprochen

Im Zusammenhang mit dem Tod eines 35 Jahre alten Wiener Rechtsanwalts, der im August 2018 im Drogenrausch von seiner Dachterrasse in den Tod gestürzt ist, ist ein langjähriger Freund des Mannes am Donnerstag am Landesgericht freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten - von Beruf ebenfalls Anwalt - Imstichlassen eines Verletzten vorgeworfen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.