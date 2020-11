U-Ausschuss: Andritz-Chef erklärt Aufsichtsratsbesetzungen

Andritz-Vorstandschef Wolfgang Leitner, der im Nominierungskomitee der ÖBIB war, ist am Donnerstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss von den Abgeordneten unter anderem zu Postenbesetzungen in Aufsichtsräten staatsnaher bzw. staatlicher Unternehmen befragt worden. Interventionen von außen seien ihm bei seiner Tätigkeit im Nominierungskomitee „nicht erinnerlich“, erklärte Leitner. Seine Aufgabe sei es gewesen, Vorschläge zu erarbeiten.

Leitner war ab 2015 im Nominierungskomitee der ÖBIB, gefragt wurde er vom damaligen Finanzminister Hansjörg Schelling (ÖVP). Das vierköpfige Komitee (bestehend aus zwei amtierenden Bundesministern oder Staatssekretären sowie zwei anerkannten Unternehmern) entschied in der Staatsholding ÖBIB darüber, wer in die Aufsichtsräte der Staatsbeteiligungen entsendet wurde. In dem Gremium seien Vorschläge eingebracht und dann darüber diskutiert worden. Seine Aufgabe sei es gewesen, die Lebensläufe anzusehen und zu kontrollieren. Zuvor seien diese bereits von einem Personalberatungsunternehmen auf etwaige Interessenskonflikte hin geprüft worden. Er habe „nicht nachkontrolliert“, ob auch alle Kandidaten letztlich nominiert wurden, „die wir vorgeschlagen haben“. Da sei auch nicht seine Aufgabe gewesen.