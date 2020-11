Weitere Covid-Fälle vor Biathlon-Weltcupstart

Im Biathlon sind vor dem Weltcup-Auftakt am Samstag in Kontiolahti weitere Corona-Fälle zu verzeichnen. Wie der Weltverband (IBU) am Freitag mitteilte, sind Teammitglieder aus Frankreich, der Slowakei und Rumänien positiv getestet worden. Am Vortag waren Covid-19-Befunde in den Mannschaften aus Russland, Lettland und Moldau bekanntgegeben worden. Ob einzelne Athleten oder gar gesamte Nationen von den Wochenendbewerben ausgeschlossen werden müssen, ist offen.