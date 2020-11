Corona-Verordnung: Großeltern-Treffen, Nikolobesuch erlaubt

Am Freitag tritt die Novelle der „COVID-19-Notmaßnahmenverordnung“, welche die Regeln des harten Lockdowns festschreibt, in Kraft. Damit werden die Kontaktbeschränkungen präzisiert: Klargestellt wird, dass man nur mehr Kinder, Eltern und Geschwister („einzelne engste Angehörige“) ohne Vorbedingungen treffen darf. Kontakt ist - eingeschränkt - auch mit „wichtigen Bezugspersonen“ zulässig, darunter fallen auch die Großeltern. Erlaubt wird der Nikolo-Besuch.

Diese Regeln wurden nun auch in der Verordnung explizit festgeschrieben. All diese Kontakte fallen unter die erlaubten Gründe, den eigenen privaten Wohnbereich zu verlassen. Auch das Treffen mit dem nicht im gemeinsamen Haushalt lebenden Lebenspartner ist weiterhin zulässig. Ebenso das Haus verlassen darf man u.a. zur Hilfeleistung für hilfsbedürftige Personen, zum Weg in die Arbeit, zum Einkaufen oder für den Gang zu Behörden oder zu Gesundheitsdienstleistern und zum Aufenthalt im Freien.