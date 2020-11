Ernst Schöpf: Kanzler Sebastian Kurz hatte die Massentestung am 15. November angekündigt. Bei der Videokonferenz der Landeshauptleute am 23. wollten nicht alle das vom Bund angepeilte Wochenende vor Weihnachten. Platter hat mich am 24. informiert, dass er, Haslauer (Salzburg) und Wallner (Vorarlberg) den Test vorziehen. Auch mir ist das gescheiter vorgekommen. Wer Asymptomatische herausfiltern will, muss schnell sein. Ansonsten rennen diese „Spreader“ weiter durch die Gegend. So haben die Dinge ihre Eigendynamik entwickelt.