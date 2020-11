Pettneu, Leutasch – Der niederländische Ferienparkbetreiber Europarcs will in Tirol auf zwei Campingplätzen Ferienhaus-Parks aufziehen. Geplant sind die Chalet-Parks auf einem Campingplatz in Pettneu am Arlberg sowie auf einem in Leutasch. In Pettneu sind laut Europarcs-Unterlagen rund 130 Ferienhäuser für je 4 oder 6 Personen und mit bis zu 60 m² Wohnfläche projektiert – insgesamt mehr als 600 Betten. In Leutasch sind rund 80 solcher Ferienhäuser geplant.