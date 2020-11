„Wunderliches“ Jubiläumsjahr in Kufstein geht in die zweite Runde

800 Karten hatte der Kufsteiner Verein für die Österreich-Premiere von Reinhold Messners Vortrag „Weltberge – die 4. Dimension“ am 26. März in der Kufsteiner Arena bereits verkauft – dann kam der (erste) Lockdown. „Extrem bitter“ war das, sagt Vereinsvorstand Christian Widauer. Handelte es sich beim Besuch des Extrembergsteigers doch um einen der Höhepunkte im Jubiläumsjahr. Am 27. September 2021 startet man nun einen neuen Versuch. Planungssicherheit? Fehlanzeige. Wer kann schon sagen, was bis dahin wieder erlaubt und sinnvoll sein wird? Geschweige denn, ob die internationalen Künstler einreisen dürfen.