Gewerkschaft pocht auf Tests für das Kindergartenpersonal

Angesichts der Coronapandemie haben Gewerkschaftsvertreterinnen am Freitag auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Elementarpädagogik gedrängt. Es brauche Schutzmaßnahmen und bundesweit freiwillige Testmöglichkeiten, wie sie derzeit schon Wien mit den Gurgeltests anbiete, hieß es in einer Online-Pressekonferenz. Grundsätzlich wurde auch mehr Personal und Mitsprache in den Kindergärten verlangt.