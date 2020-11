Reschenbahn war schon 1918 ein Milliardenprojekt

Reschenbahn-Baustelle 1918: Die Aufnahme zeigt den Bautrupp am Tunnelportal unterhalb von Schloss Landeck.

Um Milliardenbeträge ging es auch damals, als die Arbeiten am Teilstück Landeck-Tösens begonnen haben. Ab August 1918 war dort ein unglaublich großer Bautrupp mit 5000 Arbeitern mehrere Monate im Einsatz, wie Autor Manfred Jenewein in seinem Buch „Eine Eisenbahn über den Reschenpass“ (2018) dokumentiert hat. Übrigens zählte Landeck damals kaum 4000 Einwohner.

Eine Debatte im Finanz- und Budgetausschuss des Wiener Parlaments im Beisein von Bundesminister Hans Schürff (1875–1939) gibt Einblick in die damalige Sichtweise. Der Tiroler Anzeiger berichtete darüber am 22. Februar 1924: Abgeordneter Wilhelm Scheibein (1869–1936, Präsident der Tiroler AK) verwies darauf, „dass für den Bau der Reschenscheideckbahn bereits beinahe 31 Milliarden Kronen ausgegeben wurden“. Der bisher vorgenommene Bahnbau befinde sich trotzdem „in einem ruinenhaften Zustand“. Die in das Budget eingestellte Summe von 4,5 Milliarden genüge für die Sicherheitsarbeiten nicht, weshalb der Redner beantragte, „die Summe für die Fortführung des Bahnbaues Landeck-Tösens auf 20 Milliarden zu erhöhen“. Weiters beantragte Scheibein „die Vorarbeiten für das Außerferner Fernbahnprojekt“.