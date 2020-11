Dürnsteiner Himmelfahrt: Mord in der Wachauer Idylle

Görg hat in seinen mittlerweile fünf Wachau-Krimis eine Stammbesetzung entwickelt: die smarte Ermittlerin, der Polizeidirektor, der ständig den Karriereambitionen seiner Frau hinterherhechelt, der außer Form geratene Assistent. Dazu ein echter Depp in Uniform, der sich zu Höherem berufen fühlt. Notfalls treiben die pensionierte Gemeindesekretärin Josefa Machherndl und der für jede Story dankbare Lokalreporter die Handlung voran. Görg hat ein Panoptikum geschaffen, das Krimi-Freunde genauso zufriedenstellt wie Kenner der idyllischen Landschaft an der Donau.

Und wie war das jetzt mit der Himmelfahrt, mit dem Mönch und der jungen Historikerin? Viele Spuren sind falsch gelegt. Aber so gehört es sich in einem guten Krimi. Am Ende war sich der Täter aber doch zu sicher. Und – auch das gehört dazu – am Ende sind es die nur scheinbar unscheinbaren Details, die den Weg zur Auflösung zeigen. (sabl)