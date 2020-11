Bürgermeister von Tarrenz nahm nach 22 Jahren Abschied

Am Donnerstagabend erklärte der scheidende Bürgermeister Rudolf Köll am Ende der Sitzung seinen politischen Rückzug.

Tarrenz – Mit Montag, den 30. November, geht in Tarrenz eine Ära zu Ende: Der amtierende Bürgermeister Rudolf Köll hat nach 22 Jahren in diesem Amt seinen Rücktritt eingereicht und ist ab dem 1. Dezember – rechtskräftig – Privatmann. Bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend gab er das offiziell bekannt. Demnächst wird der bisherige Vizebürgermeister Stefan Rueland die Nachfolge antreten. Wer wiederum dessen Stellvertreter werden soll, werde noch im Vorfeld der Wahl mit der Opposition besprochen, so Rueland.