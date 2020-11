Koch kehrt mit der WSG Tirol an die alte Wirkungsstätte nach Graz zurück

Wattens – Er ist gewiss keiner der jungen „Rockstars“ (Rieder, Celic, Behounek, Frederiksen ...) in der so erfrischend aufspielenden WSG-Truppe. Aber er ist mit Sicherheit derjenige, der am meisten über die österreichische Bundesliga erzählen kann: WSG-Rechtsverteidiger Fabian Koch wird heute an alter Wirkungsstätte wieder sein­e Spuren auf der Außenbahn ziehen – ebendort, wo er in dreieinhalb Jahren für Sturm 106 Erstliga-Partien absolviert hat und in den ersten beiden Spielzeiten (2016–18) kein einziges der insgesamt 72 Ligaspiele verpasst hat. Ein Gütesiegel für seine Verlässlichkeit, erst unter Nesto­r El Maestro kam der Natterer nicht mehr so zum Zug und machte sich dann eben im Jänner dieses Jahres nach Wattens auf.