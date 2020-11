Heimische EU-Abgeordnete gegen Verfolgung von Kreml-Kritiker

Anlässlich des virtuellen Besuches des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny im Auswärtigen Ausschuss des EU-Parlaments haben sich die EU-Abgeordneten Andreas Schieder (SPÖ) und Lukas Mandl (ÖVP) für ein Ende der Verfolgung von Kreml-Kritikern ausgesprochen. „Seit Jahrzehnten müssen Kreml-KritikerInnen um ihr Leben fürchten“, prangerte Schieder am Freitag an und forderte ein Engagement der EU bei der Aufklärung von Nawalnys Vergiftung.

„Da Russland augenscheinlich kein Interesse an einer Aufklärung hat, muss sich die EU weiter für eine unabhängige und internationale Untersuchung in der Causa Nawalny einsetzen“, teilte der SPÖ-EU-Delegationsleiter mit. „Der Kreml habe bis heute geschwiegen, wieso ein Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe beim Anschlag nachgewiesen worden konnte“, erinnerte er und bezeichnete die neuen EU-Sanktionen im Oktober als „wichtigen Schritt“.

Nawalny und weitere Kreml-Kritiker informieren am Freitag die EU-Abgeordneten „über die politische und sozio-ökonomische Situation in Russland mit Blick auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr“. Die EU-Abgeordneten sollten auch mit Nawalny darüber sprechen, „wie die EU zivilgesellschaftliches Engagement in Russland stärken“ könne, sagte Schieder. Die „systematischen Angriffe“ auf Oppositionelle, Dissidenten und Journalisten müssten „endlich aufhören, sonst können sich die Beziehungen zwischen Europäischer Union und Russland auf Dauer nicht verbessern“, so der SPÖ-Politiker.