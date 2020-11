Kombination: ÖSV-Nachwuchsmann Lamparter gewann Springen

ÖSV-Nachwuchsmann Johannes Lamparter hat am Freitag beim Weltcup-Auftakt der Nordischen Kombinierer mit einem sehr starken Sprung die Führung übernommen. Der 19-jährige Tiroler landete in Ruka bei 147,5 Metern und geht mit einem Vorsprung von elf Sekunden auf den Zweiten Kristjan Ilves (EST) in die Loipe (14.00 Uhr). Weltcup-Serien-Sieger Jarl Magnus Riiber (NOR) ist Vierter und geht 32 Sekunden hinter Lamparter in die Spur.