Visionär und Freigeist: Günther Feuerstein wird Ehrendoktor

Innsbruck – Der Festakt, der in „normalen“ Zeiten Günther Feuerstein zum Ehrendoktor der Innsbrucker Universität gemacht hätte, muss heute via Zoom stattfinden. Um neun Uhr verlesen Rektor Märk und seine Vizes Ulrike Tanzer und Bernhard Fügenschuh die Promotionsformel für den 95-jährigen Raumdenker, dessen neuestes Buch „Zeitzeuge – 100 Jahre Moderne Architektur“ soeben erschienen ist.

Durch seine Lehrveranstaltungen an der Wiener TU wurde Feuerstein ab den 60er-Jahren zum Katalysator der Weiterentwicklung der österreichischen Architektur. Seine „Klubseminare“ für angehende ArchitektInnen sind legendär. Die Missachtung, die Einladung von Gästen zu Vorlesungen durch das Dekanat genehmigen zu lassen, führte allerdings nach einem Vortrag von Otto Muehl 1968 zu seiner Entlassung. 1973 wurde Feuerstein dafür Professor für Umraumgestaltung an der Linzer Uni, 2008 Lehrbeauftragter am Innsbrucker .studio3.