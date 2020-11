Mit 1. Jänner dürfen auch Lkw der bisher abgasärmsten Norm nicht in der Nacht durchs Inntal fahren.

Wie am Donnerstag berichtet, verschärft Tirol mit 1. Jänner u. a. das Lkw-Nachtfahrverbot. Die Begutachtung dieser Verordnung war bereits 2018 erfolgt. Die Bayern fühlen sich trotzdem „überrascht“, wie Schreyer gestern Richtung Innsbruck kritisierte. Unter Nachbarn tue man so etwas nicht, sagte sie. Sie empfahl LH Günther Platter (VP) und Co. deshalb auch einen besseren Kommunikationsstil.