St. Anton investiert kreative Energie in Home-Schooling

St. Anton am Arlberg – Die Schulen bleiben zugesperrt, hieß es vor zwei Wochen. In St. Anton hielt sich die Begeisterung bei Eltern, Schülern und Pädagogen im ersten Moment in Grenzen. Doch anders als im Frühjahr hat sich „Home-Schooling 2.0“ an der Mittelschule St. Anton positiv entwickelt, wie eine erste Zwischenbilanz zeigt: Die Umsetzung unter den neuen Rahmenbedingungen „funktioniert sehr gut“, wie von allen Seiten zu hören ist. Der Einsatz des Lehrer-Teams, das monatelang an Lösungen zum „Distance-Learning“ tüftelte, trägt Früchte.