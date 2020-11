Im Hofgarten sollen bald die Lichter angehen, Forderung nach Vergünstigung

Innsbruck – Mit über 300 Lichtobjekten in sechs Themenbereichen, die sich an die wechselvolle Historie des Standortes anlehnen, soll der Lichterpark „Lumagica“ den Innsbrucker Hofgarten zum Strahlen bringen ( die TT berichtete mehrfach ).

Nachdem die geplante Eröffnung verschoben wurde, soll es nun im Dezember so weit sein. Wann genau, hängt natürlich von den weiteren Entwicklungen in Sachen Corona und Lockdown ab. Zwar wäre der Lichterpark als Freiluftausstellung „rein theoretisch jetzt schon möglich“, sagt Thomas Mark, Präsident der veranstaltenden Firma MK Illumination. Wegen des „Bauchgefühls“ und gemäß dem Zweck des Lockdowns sehe man aber davon ab. „Wir eröffnen, wenn auch der Handel aufsperrt“ – aus jetziger Sicht wäre also der 7. Dezember anvisiert.

In einem von Absagen dominierten Herbst steht „Lumagica“ auch im übertragenen Sinne besonders im Rampenlicht. Das zeigt nicht zuletzt die rege politische Diskussion der letzten Tage: So fordert die Liste „Gerechtes Innsbruck“, dass Bund, Land und Stadt die Eintrittspreise übernehmen sollten. Schließlich seien die Tickets (Normalpreis: Kinder 6 bis 7 Euro, Erwachsene: 13 bis 14 Euro, Familienkarte: 31 bis 33 Euro) „nicht gerade günstig“, so GR Gerald Depaoli, viele Familien könnten sich den Besuch in einem Corona-bedingt finanziell ohnedies schwierigen Jahr „schlichtweg nicht leisten“.