Gesundheit nach Covid-19: Jeder Zehnte hat noch nach vier Wochen Symptome

Innsbruck – Sieben Seiten lang ist der Fragebogen „Gesundheit nach Covid-19“. Das ganze bisher bekannte Spektrum von Covid-19 ist darin aufgefächert. Es fängt bei möglichen Vorerkrankungen an, geht über die Auflistung von über 40 Symptomen, erhaltene Behandlung und Reha bis hin zu Langzeit- bzw. Folgeerscheinungen.

Jeder ab 16 Jahren, der in Tirol wohnhaft ist und eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hat, ist aufgerufen, bei der Online-Umfrage mitzumachen. „Es ist wertvoll, die Information zu bekommen, auch wenn es den Menschen gut geht und auch wenn die Infektion schon sechs bis acht Monate zurückliegt“, sagt Judith Löffler-Ragg, Pneumologin an der Uniklinik für Innere Medizin II in Innsbruck.