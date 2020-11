Mayer erwartet erst 2022/23 Normalbetrieb des Kulturlebens

Zu den am Freitag im Ausschuss beschlossenen Punkten zählt unter anderem, dass sich Österreich dem Europäischen Übereinkommen über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen in seiner aktualisierten und erweiterten Fassung anschließt. Mit der Neufassung werde auch der Anwendungsbereich erweitert, indem das Übereinkommen auch Nichtmitgliedsstaaten des Europarats offensteht. Die aktualisierte Fassung führe den Gedanken der „offiziellen internationalen Gemeinschaftsproduktion“ ein und enthalte eine Anpassung der Koproduktionsanteile, um den Koproduktionspartnern die Beteiligung an offiziellen Gemeinschaftsproduktionen zu erleichtern.