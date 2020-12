Reise nach Namibia: Von den San lernen, wie man einfach lebt

Von den im Nordosten Namibias lebenden San kann man gerade in Zeiten der Corona-Pandemie einiges lernen.

Seit einige Regierungen die Reisewarnung für Namibia aufgehoben haben, kann das Land als eines der wenigen Ziele in Afrika wieder bereist werden. Und von kaum jemandem könnte man gerade in Zeiten der Corona-Pandemie besser lernen als von den San. Über Zehntausende von Jahren haben die Mitglieder eines der ältesten Völker der Erde unter kargsten Bedingungen in der Wüste überlebt. Das Erfolgsrezept: Respekt vor der Natur, Respekt vor anderen Lebewesen, Besinnung auf das Wesentliche.