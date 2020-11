Iranischer Atomphysiker und Raketenspezialist ermordet

Staatliche Medien im Iran gaben Freitagabend Einzelheiten zum Tod Fakhrizadehs bekannt. Nach einem Angriff auf sein Auto sei er an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben, hieß es. Die halbamtliche Nachrichtenagentur Tasnim berichtete von „Terroristen“, die nahe der Hauptstadt zunächst ein Auto in die Luft gesprengt hätten. Dann hätten sie das Feuer auf das Fahrzeug mit dem Wissenschafter und seinen Leibwächtern eröffnet. Die Nachrichtenagentur FARS meldete unter Berufung auf Augenzeugen, auch drei bis vier der mutmaßlichen Angreifer seien getötet worden.

Während Fakhrizadeh in den Staatsmedien als „Märtyrer“ bezeichnet wurde, steht er bei westlichen Staaten und in Israel sowie bei im Exil lebenden Gegnern der iranischen Führung im Verdacht, der Architekt eines verdeckten Atomwaffenprogramms gewesen zu sein, das 2003 eingestellt worden sei. Die Islamische Republik bestreitet seit langem, nach Atomwaffen zu streben.

Die Internationalen Atomenergiebehörde IAEA nannte Fakhrizadehs Namen in einem Abschlussbericht im Zusammenhang mit offenen Fragen zum iranische Atomprogramm und insbesondere darüber, ob es auf die Entwicklung einer Atombombe abzielte. In dem Bericht der IAEA aus dem Jahr 2015 heißt es, Fakhrizadeh habe die Aktivitäten „zur Unterstützung einer möglichen militärischen Dimension des (iranischen) Nuklearprogramms“ im Rahmen des sogenannten AMAD-Plans überwacht.

Israel hat den AMAD-Plan auch als das geheime Atomwaffenprogramm des Iran bezeichnet. Laut dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu soll Fakhrizadeh weiter für das Verteidigungsministerium in Teheran an „Spezialprojekten“ gearbeitet haben. Laut „Jerusalem Post“ hatte Netanyahu 2018 über den Atomphysiker gesagt: „Erinnert euch an diesen Namen“. Zuvor waren dem Mossad 100.000 Seiten aus den iranischen Geheimarchiven zum Atomprogramm in die Hände gefallen