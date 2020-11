Ungarn und Polen bleiben im EU-Finanzstreit hart

Ungarn und Polen zeigen sich im Finanzstreit mit der Europäischen Union unnachgiebig. Seine Haltung sei felsenfest, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban am Freitag im staatlichen Hörfunk. „Ich will keinen Kompromiss.“ Auch Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki bekräftigte nach eigenen Angaben gegenüber der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, sein Land bleibe bei seinem Nein.

Am 10. Dezember beraten die 27 EU-Staats- und Regierungschefs darüber auf ihrer nächsten Gipfelkonferenz. Deutschland hat turnusgemäß derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, die Bundesregierung stehe in Gesprächen mit Ungarn und Polen über die „noch nicht gelöste und schwere Aufgabe“. Merkel habe in den Gesprächen zum Ausdruck gebracht, dass die Einigung zwischen der deutschen Ratspräsidentschaft und dem Europäischen Parlament ein „sehr guter, ausgewogener Kompromiss“ sei, sagte Seibert. Das Parlament ist in der Frage ebenso unnachgiebig und besteht auf der Verknüpfung einer Auszahlung von EU-Mitteln mit der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit.