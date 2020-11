KAC besiegte Tabellenführer Graz dank starkem Finish

Eishockey-Rekordmeister KAC hat am Freitag einen 6:3 (0:1,3:2,3:0)-Auswärtssieg bei Tabellenführer Graz 99ers gefeiert. Für die Grazer war es die erste Niederlage nach drei Siegen in der ICE Hockey League. Im spannenden „Pack-Derby“ der 18. Runde lagen die Hausherren bis Mitte des zweiten Drittels zunächst 2:0 in Front, ehe die Gäste aus Klagenfurt ihre Aufholjagd begannen.