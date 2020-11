Tödliche Zusammenstöße rivalisierender Demonstranten im Irak

Bei Zusammenstößen zwischen rivalisierenden regierungskritischen Demonstranten, darunter viele Anhänger des einflussreichen Schiitenführers Moktada al-Sadr, sind am Freitag im Süden des Irak mindestens vier Menschen erschossen worden. Mehr als 50 weitere Menschen wurden verletzt, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ärztekreisen erfuhr. Rund sieben Monate vor der geplanten Neuwahl des Parlaments haben sich die politischen und sozialen Spannungen in dem Land wieder verschärft.

Sadr konnte am Freitag weitaus mehr Anhänger mobilisieren als die rivalisierende Protestbewegung. Zehntausende Unterstützer des umstrittenen Schiitenführers folgten seinem Aufruf zum Protest und gingen in Bagdad sowie in den südirakischen Städten Nasiriya, Al-Hillah und Basra auf die Straße. Viele der Demonstranten waren in irakische Nationalflaggen gehüllt und skandierten Anti-Korruptionsparolen. Auf dem Habbubi-Platz in Nasiriya griffen Sadr-Anhänger ein Camp der regierungskritischen Protestbewegung an, der vor allem junge Menschen angehören.