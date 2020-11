AHS-Direktoren erleichtert über neue Matura-Vorgaben

Zins geht davon aus, dass auch ohne eine Verpflichtung viele Maturanten ihre Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) präsentieren werden. Immerhin sei das auch eine Möglichkeit, seine Note zu verbessern. Besonders wichtig sei ihr allerdings gewesen, dass die mündliche Prüfung nicht ausgesetzt wird. In einem selbst gewählten Fachbereich zu zeigen, was man kann, gehöre untrennbar zur Matura dazu, „auch als Vorbereitung aufs weitere Leben“.

Dazu komme, dass bei der mündlichen Matura ohnehin nur wenige Menschen aufeinandertreffen. Bis Juni würden die Infektionszahlen ein solches Format also hoffentlich schon wieder erlauben. Sollte dem nicht so sein, hat Bildungsminister Faßmann sich freilich noch die Option auf Streichung offengehalten.

Neben dem späteren Prüfungstermin, der wie schon beim Maturajahrgang 2020 längeren Prüfungszeit bei den Klausuren, der nur freiwilligen VWA-Präsentation und der Option auf Stoffstreichung um höchstens ein Drittel bei der mündlichen Matura gelten 2021 auch jene Neuregelungen, die schon zu Beginn des Schuljahres festgelegt wurden: So wird - wie beim ersten Corona-Maturajahrgang - die Jahresnote zur Hälfte in die Maturanote einfließen (sowohl schriftlich als auch mündlich). Außerdem werden in Mathematik an den AHS die (schwierigeren) textlastigen Aufgaben weniger stark gewichtet, bei manchen Aufgaben gibt es auch eine „Best-of“-Wertung.