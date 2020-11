Mindestens 22 Menschen bei Kämpfen im Tschad getötet

Im Süden des Tschads sind mindestens 22 Menschen bei Auseinandersetzungen zwischen nomadischen Viehhirten und örtlichen Bauern getötet worden. 34 weitere Menschen wurden verletzt, wie ein Regierungssprecher am Freitag mitteilte. Demnach wurde in der Region Kabbia, wo sich der Gewaltausbruch ereignete, eine Ausgangssperre verhängt. Dem Sprecher zufolge kam es am Montag und Dienstag zu den Zusammenstößen.