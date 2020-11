Lkw-Anhänger im Tauerntunnel in Brand geraten

Im Tauerntunnel auf der A10 Richtungsfahrbahn Salzburg hat am Samstag kurz vor 6.00 Uhr früh ein Lkw-Anhänger zu brennen begonnen. Wie die ASFINAG in einer Aussendung mitteilte, reagierte der Lenker schnell, manövrierte das Fahrzeug in eine Pannenbucht und koppelte den Anhänger von der Zugmaschine ab. Zunächst versuchte er noch selbst, den Brand zu löschen, verließ dann aber rechtzeitig den Tunnel, ebenso wie alle anderen Verkehrsteilnehmer. Verletzt wurde demnach niemand.