Gemeinsam singen zum Wien-Modern-Finale

Es war ein kurzes Vergnügen: Direkt nach der Eröffnung am 30. Oktober im Konzerthaus musste die diesjährige Ausgabe des Neue-Musik-Festivals Wien Modern aufgrund des Lockdowns in digitale Sphären abtauchen. Unzählige Streams später gibt es dieses Wochenende den Abschluss des Musikreigens, der heuer unter dem Motto „Stimmung“ steht. Und um diese zu heben, dürfen am Ende alle miteinstimmen.