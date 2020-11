Berliner Kultureinrichtungen öffnen frühestens Mitte Jänner

Die Kultureinrichtungen in Berlin bleiben coronabedingt bis mindestens Mitte Jänner geschlossen. Das kündigte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Freitag in Berlin an. Kultureinrichtungen sollten unter den ersten sein, die öffnen dürfen, wenn dies möglich sei, „so es die Infektionslage zulässt“, sagte Lederer in einer Videobotschaft auf seinem Twitter-Account. „An diesem Punkt sind wir im Dezember definitiv noch nicht.“