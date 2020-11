NHL-Stürmer Raffl unmittelbar vor VSV-Comeback

Zuletzt stand Raffl 2011 beim VSV unter Vertrag, ehe er über den Umweg Schweden (Leksands) den Sprung in die NHL schaffte. In mittlerweile 498 Spielen für die Flyers kam Raffl auf 83 Tore (160 Scorerpunkte). In Nordamerika wird er vor allem für seine Arbeiterqualitäten geschätzt, glänzte in den abgelaufenen Play-offs mit vier Treffern und einem Assist in neun Spielen aber auch vor dem Tor. Die NHL startet wegen der Coronavirus-Pandemie verspätet und peilt einen Saisonstart am 1. Jänner an.