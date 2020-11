Hofer wirbt für Neustart des Österreich-Konvents

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat am Samstag angesichts der „dramatischen“ wirtschaftlichen Entwicklung neuerlich für die Wiederbelebung des sogenannten Österreich-Konvents plädiert. Darum will er bei Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werben, so der Dritte Nationalratspräsident. Der Österreich-Konvent war ein politischer Verfassungskonvent (2003-2005), bei dem über Vorschläge für eine grundlegende Staats- und Verfassungsreform beraten wurde.