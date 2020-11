Preis der freien Szene Wiens für „Kostnix-Laden“

Der „Kostnix-Laden“ im Vekks, dem Verein zur Erweiterung des kulturellen und künstlerischen Spektrums, ist mit dem Preis der freien Szene Wien 2020 ausgezeichnet worden. In dem Laden kann man ohne Geld „einkaufen“ oder eigene unbenötigte Gegenstände, von Büchern über Geschirr bis zu Schuhen, abgeben. Ziel des Experiments sei es, „die Mechanismen des so genannten Finanzmarkts zu durchbrechen“, hieß es in einer Aussendung der IG Kultur Wien, die den Preis seit 2004 vergibt.

Im Rahmen der 30-Jahre-Feier der IG Kultur Wien wurden neben dem mit 3.000 Euro dotierten Hauptpreis auch noch zwei ebenfalls durch die Stadt Wien finanzierte Förderpreise mit einem Preisgeld von je 2.000 Euro verliehen. Ausgezeichnet wurden Julischka Stengele für ihr queeres Performancefestival „Femmes Against Fasiscm“ im Jahr 2019, bei dem laut Aussendung „die vielfältige Existenz, kulturellen Praktiken und Begehren von queeren Femme-Subjekten in das Rampenlicht gerückt“ wurden. Der zweite Förderpreis ging an das 3000Theater für sein „wütendes, lautes Chorwerk“ „Opus Maleficarum“ über die Geschichte der „Unterdrückung weiblicher Subjekte“ in Europa.