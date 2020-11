Rendi-Wagner fordert bei Parteitag Investitionspaket

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner hat beim Online-Landesparteitag der SPÖ Oberösterreich am Samstag „für die historisch größte Arbeitslosigkeit das historisch größte Investitionspaket“ und Maßnahmen zur Verhinderung eines dritten Lockdowns gefordert. Im Lauf der Veranstaltung soll Birgit Gerstorfer als Landesvorsitzende bestätigt werden, zudem beschließt der Parteitag die Kandidatenlisten für die Landtagswahl 2021 mit Gerstorfer an der Spitze.

Rendi-Wagner, die als eine der wenigen Teilnehmerinnen persönlich im Central in Linz anwesend war, wies auf die „dramatische“ Situation am Arbeitsmarkt hin. Sie vermutet, dass die Bundesregierung die Corona-Regeln so ernst nehme, dass sie auch auf „Maximalabstand zu den arbeitenden Menschen“ und jenen, die von Jobverlust betroffen sind, gegangen sei. Es brauche eine „große, spürbare Steuersenkung auf den Faktor Arbeit“, um die Kaufkraft zu stärken, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes sowie eine Standortgarantie, wenn Staatshilfen fließen. Sie kritisierte, dass die arbeitenden Menschen und die Pensionisten die Kosten der Krise tragen müssten. Viel fairer wäre es, die Profiteure wie Amazon zur Kasse zu bitten, „die haben Milliarden zusätzlicher Gewinne durch Corona gemacht“ und würden „keinen Cent“ zahlen, so Rendi-Wagner.